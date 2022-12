Sherrock-Gegner: „Es ist einfach nur Sexismus!“

Bei der WM 2020 hatte sie in der 2. Runde Österreichs Darts-Ass Mensur Suljovic besiegt und damit für Furore gesorgt. In diesem Jahr lief es für Fallon Sherrock nicht wirklich rund. Die Darts-Dame musste sich schon in der ersten Runde Ricky Evans mit 1:3 geschlagen geben.