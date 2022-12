Pöltl und Spurs feiern in Houston 10. Saisonsieg

Milwaukee behauptet Platz eins

Die Milwaukee Bucks behaupteten mit einem 128:119 in New Orleans den ersten Platz in der Eastern Conference. Giannis Antetokounmpo erzielte 42 Punkte und holte zehn Rebounds. Beim kommenden Spurs-Gegner ragte Jonas Valanciunas heraus. Pöltls ehemaliger Teamkollege in Toronto verbuchte 37 Zähler und 18 Rebounds.