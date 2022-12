EU-Minister einigen sich auf Gaspreisdeckel

Im Vorfeld hatte das EU-Ratsvorsitzland Tschechien einen Deckel vorgeschlagen, wenn der Gaspreis drei Tage über 188 Euro pro Megawattstunde liegt. Jetzt haben sich die Spitzenpolitiker laut dem Sprecher der tschechischen Ratspräsidentschaft auf eine Grenze geeinigt, die etwas darunter liegt. Der Mechanismus soll mit 15. Februar 2023 in Kraft treten, wie es in dem von den EU-Energieministern am Montag in Brüssel gefassten Beschluss heißt.