Gaspreisdeckel-Streit: Gewessler erwartet Lösung

„Erwarten uns Lösungen“

Der gemeinsame Gaseinkauf und die beschleunigten Verfahren für erneuerbare Energien lägen bereits fertig auf dem Tisch, so Gewessler weiter. Können sich die EU-Minister auf den Gaspreisdeckel einigen, sollen auch die anderen Vorhaben verabschiedet werden. „All diese Dinge sind fertig und werden derzeit in Geiselhaft genommen von einer fehlenden Einigung zum Marktkorrekturmechanismus“, betonte die Ministerin. Für dieses Vorgehen fehle ihr das Verständnis. „Die Menschen in Europa erwarten sich Lösungen von uns und das tue ich auch.“