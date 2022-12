Krippe in Frauenkirchen beginnt zu sprechen

Das Jesuskind „zum Leben erwecken“ – das möchte man heuer mit einer besonderen Aktion in der Basilika Frauenkirchen. Von Franz von Assisi wird erzählt, dass er 1223 in Greccio ein Krippenspiel in Form einer lebenden Krippe organisierte. Dabei soll Johannes von Greccio, der mit den Vorbereitungen des Krippenspieles betraut worden war, eine Vision gehabt haben. Er sah in der Krippe ein lebloses Knäblein liegen. Zu diesem sah er den heiligen Franziskus hinzutreten und das Kind wie aus tiefem Schlaf erwecken.