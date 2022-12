Was vom Pflegebonus der Regierung übrig bleibt

An den eigenen Grenzen

Wertschätzung sehe anders aus, sind sich Mauersics und Graf einig. Einige Betroffene, die heuer in Pension gehen, würden komplett um den Bonus umfallen. Hebammen und Assistenzberufe seien überhaupt ausgenommen. Für Mauersics eine Verhöhnung einer Berufsgruppe, die im Zuge der Corona-Pandemie bis an ihre körperlichen und psychischen Grenzen gegangen ist, unzählige Überstunden geleistet hat und sogar Übergriffen ausgesetzt war.