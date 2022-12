Hoffen auf Limit und Rekord zum Jahresabschluss

Der Fußacher, der am 6. Jänner seinen 20. Geburtstag feiern wird, hat ein sehr ereignisreiches Jahr hinter sich. Einerseits galt es für den Parade-Weitspringer die Matura am BORG Dornbirn-Schoren zu absolvieren. Eine Aufgabe, die er am Ende souverän meisterte. Auf der anderen Seite hatte der EYOF-Goldmedaillengewinner von 2019 mit einer langwierigen Verletzung zu kämpfen, die ihn erst sehr spät in die Freiluftsaison einsteigen ließ.