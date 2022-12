EU will grünen Strom über Schwarzes Meer beziehen

Beträchtliches Potenzial an Wasserkraft

Georgien und Aserbaidschan liegen am Kaukasus-Gebirge. Beide Länder verfügen über ein beträchtliches Potenzial an Wasserkraft. Georgien und Rumänien liegen am Schwarzen Meer, während Österreichs Nachbarland Ungarn an Rumänien grenzt.