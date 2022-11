„Kein Profit aus Flüssiggas-Exporten nach Europa“

Erstes Schiff zur Flüssiggas-Umwandlung in Deutschland angekommen

Erst vor wenigen Tagen war das erste Spezialschiff zur Umwandlung von verflüssigtem Erdgas in den gasförmigen Zustand in Deutschland angekommen. Die Neptune ging im Hafen von Mukran auf Rügen vor Anker. In weiterer Folge soll das Schiff in den Industriehafen Lubmin bei Greifswald geschleppt werden und als schwimmendes Terminal für Flüssigerdgas dienen. Kleinere Schiffe sollen das LNG von einem auf der Ostsee liegenden Speicherschiff abnehmen, das wiederum von Tankern beliefert werden soll. Die kleineren Shuttle-Schiffe sollen das LNG dann durch den flachen Greifswalder Bodden zur Neptune transportieren.