Kickl zu Gast: Hunderte bei Anti-Asyl-Kundgebung

„Drüberfahr-Politik“ in Wien

Kickl stellte mehrfach Neuwahlen in den Raum und schickte „liebe Grüße aus Kindberg“ nach Wien: „Ihr werdet mit eurer Drüberfahrer-Politik den Kürzeren ziehen.“ Er unterstrich, dass es für die Bevölkerung im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag neben der ehemaligen Baumax-Halle für Flüchtlinge in Leoben sowie der Unterkunft am Semmering genug sei.