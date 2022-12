Asylheim Kindberg: Bund soll fünf Punkte umsetzen

Asyl-Gipfel Freitagvormittag in der Grazer Burg: Landeshauptmann Christopher Drexler (ÖVP) diskutierte mit seinem Parteikollegen Innenminister Gerhard Karner heiße Themen: die Registrierungsstelle Spielfeld und das geplante Großquartier in Kindberg. In letzterer Causa drängte Drexler auf die Umsetzung von fünf Punkten, die bereits in der „Krone“ veröffentlicht wurden. Am Abend kommt FPÖ-Chef Kickl nach Kindberg.