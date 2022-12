Für Asylheim Kindberg fällt 30.000 Euro Miete an

Je näher die Eröffnung Anfang Jänner rückt, desto höher gehen die Wogen rund um das geplante Asylheim in Kindberg hoch. Am Freitag hat sich, wie berichtet, sogar FPÖ-Chef Herbert Kickl zu einer Kundgebung im Stadtzentrum angesagt. Für seine Rede werden folgende Zahlen Munition liefern, die bislang gut gehütet waren und der „Krone“ nun vorliegen. Der in der Region heftig kritisierte Innenminister Gerhard Karner hat nämlich dem freiheitlichen Sicherheitssprecher Hannes Amesbauer die heikle Frage beantwortet: „Wie viel muss eigentlich der Steuerzahler an monatlichen Mietkosten für das Haus berappen?“