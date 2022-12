Heino und Kater Jimmy outen sich als Kärntenfans

Heino und Jimmy - zwei Kärntenliebhaber

Aber auch sonst ist der Vierbeiner überall dabei, wo Heino und sein Team unterwegs sind. „Jimmy begleitete Heino schon bei seiner Klassik-Tournee durch insgesamt 20 Städte“, verrät Frauerl Nicole Mieth, die Heinos Konzerte moderiert. Auch Kärnten stand schon am Programm. Jimmy, der wie ein Hund an der Leine marschiert, begleitete den Schlagerstar vor gut einem Jahr sogar beim Musikvideodreh zu „Holiday am Wörthersee“, das in Velden produziert wurde.