Neu-Österreicherin Carroll erneut in den Top Ten

Neo-Österreicherin Avital Carroll hat im Buckelpisten-Weltcup auch im vierten Rennen ein Top-Ten-Ergebnis geholt. Nach Platz sechs in Ruka und Platz fünf sowie acht in Idre schaute für die 26-jährige, gebürtige US-Amerikanerin in Alpe d‘Huez am Freitag Platz acht heraus.