Ukraine entdeckt Kinder-Folterkammer in Cherson

„Wir haben in der Region Cherson zehn Folterkammern gefunden, vier davon in der Stadt Cherson“, berichtete Lubinets gegenüber der britischen „Daily Mail“. Und fügte hinzu: „In einer der Folterkammern fanden wir auch einen separaten Raum, eine Zelle, in der Kinder festgehalten wurden. Selbst die Besatzer nannten sie so - eine Kinderzelle.“