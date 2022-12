Die „schmutzigsten“ Fantasien der Österreicher

Wer, was, wie lange und mit wem - zum bereits neunten Mal in Folge verrät das Porno-Portal anhand nackter Zahlen mehr über die pikanten und kuriosen Vorlieben seiner Nutzer. Die interessierten sich demnach heuer vor allem für die ungeschönte Realität. Die Kategorie „Reality“ wuchs um 169 Prozent und setzte sich damit weltweit an die Spitze der dominierenden Such-Trends - krone.at berichtete. Doch welche Vorlieben hatten die Österreicherinnen und Österreicher?