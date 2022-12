Polizisten bei Bombenanschlag in Türkei verletzt

Bei einem Bombenanschlag im Südosten der Türkei sind Sicherheitskreisen zufolge mindestens acht Polizisten verletzt worden. Nach Angaben von Innenminister Süleyman Soylu explodierte der Sprengsatz am Freitagmorgen in einem geparkten Fahrzeug in dem Moment, als die Polizisten in einem Minibus vorbeifuhren.