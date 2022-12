Sobotka: Selbstkritischer Abschied aus der Hofburg

Mit der traditionellen Weihnachtsrede des Nationalratspräsidenten endete am Donnerstag die letzte Sitzung des Nationalrates im Ausweichquartier in der Wiener Hofburg. Darin übte Wolfgang Sobotka (ÖVP) auch leise Selbstkritik. Viele Redner zeigten in den letzten Debatten Vorfreude auf die künftige Arbeit im renovierten Parlamentsgebäude am Ring. Am 12. Jänner wird dort mit einem Festakt die Rückkehr gefeiert.