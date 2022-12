Nationalrat beschloss Pflegebonus für Angehörige

Zwei Stunden Zeitguthaben für Nachtdienst

Weitere Beschlüsse betreffen die Beschäftigten in der Pflege. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gesundheits- und Krankenpflege haben ab dem vollendeten 43. Lebensjahr Anspruch auf eine sechste Urlaubswoche, wobei dieser bis 2026 auch noch finanziell abgegolten werden kann. Umfasst sind sowohl der gehobene Dienst als auch Pflegefachassistentinnen und Pflegeassistentinnen. Ob die Arbeit in einem Krankenhaus, Pflegeheim oder bei mobilen Diensten verrichtet wird, spielt keine Rolle. Darüber hinaus beschloss der Nationalrat, dass künftig alle Pflegekräfte, die in Heimen Nachtdienste leisten, ein Zeitguthaben von zwei Stunden bekommen. Dies war bisher nicht in allen Ländern der Fall.