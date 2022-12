Strom vom Windsfeld reicht für zwei Bezirke

Zweieinhalb Jahre lang ist am Windsfeld gemessen worden, ob der Wind für die Stromproduktion ausreichend bläst. Die Ergebnisse sind vielversprechend. Acht bis elf Windräder sollen in Flachauwinkl, kaum einsichtig oberhalb des Tauerntunnel-Nordportals, entstehen. Am Mittwoch hat die Gemeindevertretung die Flächen-Umwidmung beschlossen.