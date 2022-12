Großeinsatz nach Fund von Sprengstoff in Dornbirn

Gefunden wurden das sprengstofffähige Material sowie diverse Waffen am Donnerstagvormittag in einer Wohnung in der Dornbirner Langegasse. Aufgrund der unklaren Gefahrenlage machten sich Polizei und Feuerwehr sofort daran, die Wohnanlage zu evakuieren. Weiters wurde in einem Container ein Krisenstab eingerichtet, an welchem auch Bürgermeisterin Andrea Kaufmann teilnahm.