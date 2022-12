Schiffbrüchiger aus OÖ nach zwei Wochen gerettet

„Zehn Tage nix gegessen und 30 Kilo abgenommen“

Die vier Männer an Bord waren in einem erbärmlichen Zustand. Helmut W. aus Enns hatte laut eigenen Angaben seit zehn Tagen nichts mehr gegessen und 30 Kilo abgenommen. Seine drei Begleiter aus Marokko waren ein wenig besser aufgestellt. Sie dürften immer wieder die streng rationierten Nahrungsvorräte geplündert haben. Mit einem Schlauchboot wurden die vier Schiffbrüchigen dann jedenfalls in Sicherheit gebracht.