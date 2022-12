mRNA-Krebsimpfung: Erfolg bei Melanompatienten

Moderna, US-Entwickler von mRNA-Vakzinen, teilte die Ergebnisse einer Studie der Phase 2b (Keynote-942) Dienstagnachmittag mit. „Die aktuellen Resultate sind sehr ermutigend für das Anwendungsgebiet in der Krebstherapie. Die mRNA-Technologie hat bei Covid-19 die Situation revolutioniert. Jetzt, zum ersten Mal, konnten wir das Potenzial der Technik in den Behandlungsergebnissen in einer randomisierten (Auswahl der Probanden per Zufallsprinzip; Anm.) klinischen Studie zum Melanom zeigen. Wir werden zusätzliche Untersuchungen beim Melanom und bei anderen Krebsformen starten. Das Ziel sind voll individualisierte Krebstherapien“, wurde Stephane Bancel, Geschäftsführerin des Unternehmens, zitiert.