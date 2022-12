Neuer mRNA-Impfstoff wirkt gegen alle Grippeviren

Ein Forscherkollektiv der Perelman School of Medicine an der University of Pennsylvania hat jetzt in Studien mit Tieren einen Kombinationsimpfstoff getestet, der Erbsubstanz (mRNA) von allen 20 bekannten Hämagglutinin-Typen der Influenza A- und B-Viren enthält. Hämagglutinin ist jenes Eiweiß der Grippeviren, auf welches das Immunsystem des Menschen nach einer Ansteckung oder einer Impfung mit einer Abwehrreaktion reagiert.