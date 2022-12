„Die Flüchtlinge brauchen ja ein Dach überm Kopf!“

Im Südtrakt im Landeskrankenhaus in Hall in Tirol ziehen in etwas weniger als zwei Wochen 150 Frauen und Kinder aus der Ukraine ein. Bürgermeister Christian Margreiter sagte am Montag, dass „die Bevölkerung sehr viel Verständnis für die Unterbringung hat“. Die „Tiroler Krone“ wollte das überprüfen und begab sich für eine Umfrage unter Passanten in die Walpachgasse.