Platz für 150 Flüchtlinge in Tiroler Krankenhaus

Das Land Tirol befindet sich in Sachen Flüchtlingsunterkünfte weiterhin auf (gezwungener) „Aufholjagd“: In Hall (Bezirk Innsbruck-Land) wird nun im leer stehenden Südtrakt des Landeskrankenhauses Platz für bis zu 150 vertriebene ukrainische Frauen und Kinder geschaffen. Die drei dort zur Verfügung stehenden Stockwerke will man laut dem zuständigen LHStv. Georg Dornauer (SPÖ) in 14 Tagen „sukzessive besiedeln“.