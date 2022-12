Zum Niederknien | Die Gier siegt

Die Gier siegt. Ob allerdings das Niederknien und Schwören stärker ist als die Gier? Glaubt kaum jemand, auch nicht „Krone“-Wirtschaftschef Dr. Georg Wailand, der heute die gerade aufgedeckten - oder besser gesagt: die in Aufdeckung befindlichen - Vorgänge in der EU kommentiert. Er verweist denn auch darauf, dass es sich bei der bisherigen EU-Vizepräsidentin Eva Kaili, bei der 600.000 Euro in diversen Taschen gefunden wurden und die auch 400.000 Euro an Steuern hinterzogen haben soll, nur um die Spitze des Eisberges handelt. Die Angst vor einem großen Netzwerk der Korruption gehe um, weiß Wailand und fragt rhetorisch, wie so etwas passieren könne. Um gleich die Antwort zu liefern: „Ganz einfach: Gegen die Gier und damit gegen die kriminelle Energie bei Korruption und Bestechung setzen die Gesetze und Kontrollen wohl einen klaren Rahmen, der aber - siehe Eva Kaili - negiert wird. Die Gier besiegt den Verstand.“ Und höchstwahrscheinlich auch jeden knieend getätigten Schwur.