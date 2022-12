„Wer ein E-Bike will, sollte es jetzt kaufen!“

Dennoch sei die Nachfrage nach E-Bikes ungebrochen. „Ich kann allen Kaufinteressierten nur raten, sich so rasch wie möglich ein E-Bike zu sichern“, sagt der Salzburger Bergspezl-Chef Stefan Scherholz. Denn der Fachhandel hat aktuell so viele Fahrräder auf Lager wie noch nie zu dieser Jahreszeit. „Räder, die im Frühjahr und Sommer hätten ausgeliefert werden sollen, treffen jetzt ein“, erklärt der Tiroler fitstore24-Bikespezialist Werner Zanier: „Wenn man sich ein E-Bike leisten will, dann sollte man jetzt zuschlagen und von den günstigeren Preisen profitieren. Außerdem sind alle spät im Jahr 2022 hergestellten Räder technisch absolut up to date.“