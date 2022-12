Fehlende Asylquartiere: Strafen für Bundesländer?

„Massenlagerzustände“

Seit Monaten befänden sich an die 2000 Menschen im Erstaufnahmezentrum Traiskirchen, während in der gesamten Landesgrundversorgung in Niederösterreich rund 1300 Asylwerber untergebracht seien, kritisierte Babler die „Massenlagerzustände“. „Man versucht, künstlich das abschreckende Bild Traiskirchen zu produzieren“, sagte er. Erstmals habe das System auch obdachlose Geflüchtete geschaffen. Politisch Verantwortliche, die durch ihre Handlungen Menschen Schaden zufügten, seien „das Allerletzte“, fand Babler scharfe Worte.