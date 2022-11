Asylanträge in der EU: Österreich pro Kopf führend

Im August waren es in Deutschland 16.950 Asylanträge - oder 22 Prozent der EU. Das teilte Eurostat am Freitag mit. Es folgen Österreich mit 14.030 Anträgen im August oder plus 18 Prozent, Frankreich (11.900; 15 Prozent), Spanien (8650; 11 Prozent) und Italien (5985; 8 Prozent). Diese fünf EU-Staaten nahmen zusammen fast drei Viertel aller Asylanträge in der EU entgegen.