Polizei fand kübelweise Cannabis in zwei Wohnungen

Am Samstagabend hat die Welser Polizei innerhalb von wenigen Stunden gleich zwei Drogenplantagen in Privatwohnungen aufgedeckt. Eine Streife fand gegen 18.00 Uhr in der Wohnung eines 31-Jährigen mehrere Cannabispflanzen und ein Aufzuchtzelt. Zwei Stunden später stellten die Beamten bei einem amtsbekannten 35-Jährigen erneut kübelweise Marihuana sicher. Beide Beschuldigten wurden angezeigt.