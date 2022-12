Biathlon-Damen-Staffel mit Debütantin in Top Ten

Die ÖSV-Biathletinnen haben am Schlusstag des Heimweltcups in Hochfilzen in der Staffel nach zwei Strafrunden von Julia Schwaiger Platz neun erreicht. Das Quartett mit Dunja Zdouc, der starken Debütantin Anna Gandler, Schwaiger und Weltmeisterin Lisa Hauser hatte über drei Minuten Rückstand auf Sieger Frankreich. Finalisiert werden die Bewerbe in Tirol mit der Männer-Verfolgung (14.15 Uhr), in welche die Österreicher aber nur mit geringen Chancen von weit hinten starten.