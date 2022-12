Tödlicher Verkehrsunfall bei Tunnelportal

Laut Polizei geriet der 80-Jährige am Freitagabend wohl durch die verschneite Bundesstraße (B311) auf die Gegenfahrbahn. Zu diesem Zeitpunkt war ein Oberösterreicher (58) mit seinem Wagen kommend von Zell am See in Richtung Salzburg unterwegs. Es folgte eine frontale Kollision beider Fahrzeuge.