Kleines Weihnachtswunder an der Supermarkt-Kassa

„Darf ich Ihren Einkauf bezahlen?“ - Mit dieser Frage an der Kassa des Spar-Markts am Grazer Hauptbahnhof versetzte eine unbekannte Frau den Pensionisten Gottfried Obermayer am Mittwoch in ungläubiges Staunen. „Ich war verdutzt und habe mich gefragt, wo ist die versteckte Kamera?“, erzählt der 73-Jährige der „Krone“.