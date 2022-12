Putin: Russland mit „allen Mitteln“ verteidigen

NATO: Kreml will Truppen über Winter neu aufstellen

Dass es wohl kein baldiges Ende des russischen Angriffskrieges geben wird, schlussfolgerte auch die NATO am Mittwoch. „Russland versucht, diesen Krieg zumindest für kurze Zeit einzufrieren (...), um dann im Frühjahr eine größere Offensive zu starten“, sagte Bündnis-Generalsekretär Jens Stoltenberg am Mittwoch bei einer Veranstaltung der „Financial Times“ in Brüssel. Der Kreml wolle den Winter nach NATO-Erkenntnissen nutzen, um seine Truppen neu aufzustellen und Waffen zu reparieren.