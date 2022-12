Putin plant Flucht für sich und engste Vertraute

Vizepräsident von Rosneft involviert

Der Plan läuft laut Galljanow unter dem Codenamen „Arche Noah“, was den Hintergrund habe, dass auch in Putins Fall neues Land gefunden werden müsse. In der Heimat könne es für den russischen Präsidenten noch ungemütlich werden, sollte das Militär den Krieg in der Ukraine verlieren. Bei einer Niederlage würde Putin Macht verlieren und unverzüglich evakuiert werden müssen. Dass das rasch und problemlos möglich ist, soll Juri Kurilins Aufgabe sein. Kurilin ist Vizepräsident des Ölkonzerns Rosneft und international bestens vernetzt. „Er hat die amerikanische Staatsbürgerschaft und gute Kontakte“, brachte es der ehemalige Redenschreiber auf den Punkt.