Putin betrunken? Video sorgt für Spekulationen

In der Rede selbst stellte er schließlich absurde Behauptungen auf. So sei die Ukraine schuld daran, dass Russland die Energie-Infrastruktur mit Raketen angreife. „Ja, wir tun das“, gab er freimütig zu. Die Explosion auf der Krim-Brücke sei unter anderem der Auslöser für diese Attacken, behauptete Putin. Doch Experten sind sich jedoch sicher, dass diese Raketenangriffe schon viel länger geplant worden waren - allein die Sammlung der Zielkoordinaten hätte das Militär nicht innerhalb von wenigen Tagen bewerkstelligen können, sind die Forscher vom Institute for the Study of War überzeugt.