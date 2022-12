Teil von Christof Industries kam unter den Hammer

Mit der Schließung der Werkstätten in Wels und Werndorf sowie eines Service-Büros in Wien wurden bei der in die Pleite geschlitterten Christof Industries Austria 55 Jobs eingespart. Nun werden im Sanierungsverfahren die nächsten Schritte gesetzt: Masseverwalter Alexander Isola trennte sich von dem in Wels ansässigen Bereich Anlagenbau und Fördertechnik, den Inocon-IP aus Attnang-Puchheim ersteigerte.