Schwarmdummheits-Triumph und Kickls Weg nach oben

„Booow!“, rief die grüne Parteimanagerin Sigrid Maurer mit einem Plüsch-Elch auf dem Kopf und einem Weihnachtsstern vor dem Gesicht. Das liest sich wie ein bösartiger Kommentar aus den sozialen Medien, spielte sich aber Mitte der Woche wirklich so ab. Aufgenommen wurde diese Szene in der grünen Parteizentrale. Offenbar gedacht als lustige Weihnachtsbotschaft der Grünen an das Volk da draußen.