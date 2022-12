2 Millionen Jahre alte DNA auf Grönland entdeckt

Die Forscher extrahierten und sequenzierten Erbgut aus 41 an organischen Stoffen reichen Sedimentproben, die an fünf Stellen auf der Halbinsel Pearyland, dem nördlichsten Gebiet Grönlands, die in den Arktischen Ozean hineinragt, genommen wurden. Die winzigen mikroskopischen DNA-Fragmente waren in Schichten aus Ton und Quarz enthalten.