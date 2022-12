Legende „ausgesperrt“: Weinkrämpfe bei Liu Jia

Tja, und so kam eines zum anderen. Das Match, bei dem Liu Jia dann am Abend bei der 2:3-Niederlage Ersatz war, wurde zur Nebensache. Robert Renner gab an, dass der Hallenwart die erfolgreichste österreichische Tischtennis-Spielerin wahrscheinlich nicht kannte. Lächerlich. Ein Foto der lokalen Heldin hängt in voller Größe in der Halle. „Natürlich weiß ich, wer Liu Jia ist“, so Deutsch.