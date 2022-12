Österreich startet erfolgreich in EM-Qualifikation

Österreichs Tischtennis-Männer sind erfolgreich in die Qualifikation für die Mannschafts-EM 2023 in Malmö gestartet. Die ÖTTV-Equipe um Robert Gardos feierte Mittwochabend in Granada einen hart umkämpften 3:2-Sieg über Spanien. Für den entscheidenden dritten Punkt sorgte Andreas Levenko im Entscheidungsmatch, das er gegen Joan Masip mit 3:2 gewann. Für den Erfolg brauchte der 24-Jährige insgesamt neun Matchbälle.