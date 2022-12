„Klammer hat mir auf den Seychellen sehr geholfen“

Der 54-Jährige freut sich auf das Turnier: „Ich treffe zur Zeit den Ball ziemlich gut, ich bin zuversichtlich. Wenn es so wie letzte Woche läuft, wäre es schon okay.“ Beim ersten Finalturnier auf den Seychellen ging er als Führender in den Schlusstag, belegte nach einem unglücklichen Doppel-Bogey am letzten Loch Platz fünf.