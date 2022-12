IOC hält an Sanktionen gegen Russland fest

Das Internationale Olympische Komitee (IOC) hält an den Sanktionen gegen Russland und Belarus infolge des Angriffskrieges gegen die Ukraine fest. „Es dürfte keine Überraschung sein, dass die Sanktionen gegen die Länder Russland und Belarus und deren Regierungen in keiner Weise infrage gestellt wurden“, sagte IOC-Präsident Thomas Bach nach einer Sitzung des Exekutivkomitees am Mittwoch in Lausanne.