Mann (34) bei Rangelei mit Krampus schwer verletzt

Der Vorfall ist schon einige Tage her, die schwerwiegenden Folgen werden für einen 34-Jährigen aber wohl noch lange zu spüren sein. Der Mann war am Samstag in Kartitsch in Osttirol in eine Rangelei mit einem als Krampus verkleideten 16-Jährigen verwickelt. Wenig später lag der 34-Jährige bewusstlos am Boden.