Welser ist der letzte Kekse-Flüsterer Österreichs

Auf vielen Weihnachtsmärkten gibt‘s seine Produkte

Von Herzen bis zu Schneemännern: Der gelernte Galanterie-Spenglermeister beliefert mit seinen Formen Einzel- und Großhändler, auch die Firma Schildmair in Wels ist darunter. Dazu ist er auch auf Weihnachtsmärkten vertreten: in Linz am Hauptplatz und im Volksgarten oder bis Sonntag noch in St. Gilgen.