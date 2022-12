Gefüllt, verziert oder klassisch: 50 verschiedene Sorten Lebkuchen bäckt die Konditorei Illecker in Molln jetzt in der Hochsaison. Das Team in der Backstube ist gut abgestimmt - nur wenige Worte genügen. Was Sie beim Backen von Lebkuchen wissen müssen, verrieten Sophie und Josef Illecker der „OÖ-Krone“.