HCB Südtirol nach 6:2 gegen Caps Tabellenführer

Der HCB Südtirol hat die Tabellenführung in der ICE Hockey League übernommen! Das Team aus Bozen gewann am Dienstagabend zu Hause gegen die Vienna Capitals souverän mit 6:2 (2:1, 3:1, 1:0) und zog damit am nun zweitplatzierten punktgleichen HC Innsbruck vorbei. Beide Teams haben 23 Partien absolviert, im Gegensatz zum Dritten Red Bull Salzburg, dessen 2:1-Sieg nach Verlängerung bei den Pustertal Wölfen der 22. Auftritt in der laufenden Saison war. Sie liegen drei Punkte zurück.