Nizza-Terroranschlag: 15 Jahre Haft gefordert

Im Prozess um den mutmaßlich islamistisch motivierten Terroranschlag in Nizza 2016 hat die Anklage für drei der Angeklagten 15 Jahre Haft gefordert. Zwei von ihnen, enge Bekannte des Attentäters, warf die Staatsanwaltschaft am Dienstag in Paris Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung vor.