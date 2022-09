Prozessauftakt zu Terroranschlag in Nizza

14. Juli 2016. Nationalfeiertag in Frankreich. Auch in Nizza wird gefeiert, den Abschluss bildete ein Feuerwerk um 23 Uhr, 30.000 sahen dies. Danach schlenderten viele Menschen in der lauen Sommernacht über die Promenade des Anglais an der Küste - als die Hölle losbrach. Ein 19-Tonnen-Laster durchbrach die Sperren, raste in die Menschenmenge. Zurück blieben 86 Tote aus 21 Nationen und 400 zum Teil Schwerstverletzte. Der Attentäter Mohamed Lahouaiej-Boulel, ein Tunesier, wurde von Polizisten erschossen. Der IS bekannte sich zum Attentat.